



Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон снялись в новом фильма Дэвида Финчера

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер неонуарного триллера "Убийца" от культового режиссера Дэвида Финчера ("Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Исчезнувшая").



В основу сценария фильма лег одноименный французский комикс Алексиса Ноулента. В центре сюжета опытный киллер Кристиан, который переживает психологический кризис и испытывает раскаяние за свои преступления.



Главную роль в фильме исполнил Майкл Фассбендер. Также в ленте задействованы Тильда Суинтон, Арлисс Ховард, Чарльз Парнелл и другие.





Саундтрек к фильму написали лидеры культовой индастриал-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Атикус Росс, которые вместе написали саундтреки и к нескольким предыдущим фильмам Финчера – "Социальная сеть" (за него они получили "Оскар"), "Девушка с татуировкой дракона", "Исчезнувшая" и "Манк".

Мировая премьера фильма состоится 3 сентября 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале, а 27 октября фильм выйдет в ограниченный кинопрокат. Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 10 ноября 2023 года.

