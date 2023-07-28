



Куклы покоряют Голливуд: будет ли продолжение "Барби"

Режиссер картины "Барби" Грета Гервиг рассказала, стоит ли поклонникам ждать продолжения истории о самой популярной игрушке в мире.



По ее словам, сейчас она все сказала и пока не планирует снимать вторую часть фэнтезийно-комедийного фильма, основанного на одноименной игрушке от Mattel, сообщает The New York Times.



"Пока это все, что у меня есть. В конце работы над каждым фильмом я чувствую, что у меня никогда не будет другой идеи, и я сделала все, что когда-либо хотела сделать. Я бы не хотела разрушать чью-то мечту, но пока имею ноль идей", - призналась Грета.



Кроме того, по информации издания Variety, руководство Mattel намерено перенести множество игрушечных миров на большие экраны.



В частности, речь идет о Карманной Полли, сыграть которую позвали звезду сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз.



Глава Mattel Films Робби Бреннер уже подтвердил, что есть сценарий, написанный Леной Данем, которая выступит и в роли режиссера.



Пока подробностей о сюжете нет, но, по словам гендиректора компании Инона Крейза, Warner Bros. уже приступили к разработке новой истории.