



Иранская борьба за свободу стала главным фокусом Берлинского кинофестиваля

Французско-иранская актриса Гольшифте Фарахани, которая входит в состав жюри вместе с его председателем Кристен Стюарт, считает, что кино является важным средством в борьбе за свободу.



“В такой диктаторской стране, как Иран, искусство – это не только интеллектуальная или философская вещь, оно необходимо, как кислород”, – говорит она.

В субботу, 18 февраля, Фарахани и Стюарт присоединились к демонстрации за права женщин в Иране на красной ковровой дорожке вместе с руководителем фестиваля Мариетт Риссенбек, которая рассказала, что Берлинале поддержал иранских режиссеров, которым “не разрешили приехать на фестиваль”.



Берлинале, первая крупный европейский кинофестиваль года, присудила главный приз “Золотой медведь” многим деятелям иранского кино, включая Асгара Фархади (“Разлука”), Джафара Панахи (“Такси”) и Мохаммада Расулофа (“Зла нет”). Панахи и Расулофа только в этом месяце освободили из тюрьмы, где они отбывали срок за участие в протестах.



В этом году на фестивале показали несколько документальных фильмов, в том числе “Семь зим в Тегеране” Штеффи Нидерцолл и “Мой злейший враг” Мехрана Тамадона, в которых рассказывается о суровых условиях содержания в иранских тюрьмах, а также о жестоких казнях.



Страшный фильм “Семь зим в Тегеране", включающий материалы, вывезенные контрабандой из Ирана, рассказывает историю Рейхане Джаббари, которая была повешена в 2014 году в возрасте 26 лет за убийство бывшего офицера разведки, пытавшегося ее изнасиловать. Зар Амир Эбрахими, получившая награду за лучшую женскую роль в Каннах в прошлом году, рассказывает о фильме письмами, дневниками и текстовыми сообщениями, которые Джаббари написала из тюрьмы.



“Мой злейший враг” разоблачает государственные допросы, режиссер приглашает членов большой иранской общины в изгнании в Париже допросить его, используя методы давления, которые они сами испытали в заключении.

