



“Голда”: Блестящая игра Хелен Миррен – достойная дань уважения премьер-министру

В фильме Гая Наттива “Голда”, который выйдет на экраны в Израиле и США 24 августа, Хелен Миррен создала выдающийся образ премьер-министра Израиля Голды Меир. Лента уделяет основное внимание ее действиям в Войне Судного дня 1973 года, самому сложному кризису в ее политической карьере.



Хелен Миррен, безусловно, заслуживает еще одной номинации на “Оскар” за эту трогательную игру. Сценарист Николас Мартин замечательно справился с задачей собрать воедино сложную историю.



В основе фильма лежат показания Меир перед комиссией Аграната после войны, созданной для оценки действий премьер-министра, министра обороны Моше Даяна и других руководителей. Как показано в фильме, Меир взяла на себя ответственность за ведение войны. Большая часть картины демонстрирует, как Меир следит за ходом войны совместно с Даяном, Элазаром и другими генералами. Это эффективное решение – показывать не поля сражений, а реакцию Голды на сообщения о боевых действиях в реальном времени. Волнительно наблюдать, как ей приходилось принимать ключевые решения, располагая ограниченной информацией.



Еще один эффектный эпизод – сочувствие премьер-министра секретарю, чей сын сражается в месте, где многие были убиты.



Созданный в фильме образ Меир подчеркивает противоречивые стороны ее личности – женщина-мать, скорбящая о каждом солдате, павшем на поле боя, – она ​​ежедневно записывает все потери в блокнот, который носит с собой, – и стойкий командир. История болезни Меир, тщательно скрываемая от публики, придает персонажу слой уязвимости, который очеловечивает героиню и делает ее стойкость еще более впечатляющей.



Как бы вы ни относились к Голде Меир и ее роли в войне Судного дня, нельзя отрицать, что она была одной из самых важных и интересных женщин 20-го века. Блестящая игра Миррен и весь фильм – это достойная и убедительная дань уважения ей.