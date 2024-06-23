Звезда мема "борщ с капустой" Литвинков угодил в больницу
Звезда мема "борщик с капусткой" Никита Литвинков попал в больницу в Подмосковье.
Об этом сообщает SHOT.
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По предварительным данным, у блогера передозировка наркотиками. Он находится в реанимации.
Недавно Литвинков вернулся в РФ из Таиланда, где его задерживали за нарушение миграционного законодательства.
Очевидцы утверждали, что блогер употреблял наркотики и вел себя неадекватно.