



Звезда "Бриджердтонов" признан самым красивым мужчиной в мире

Хирург Джулиан Де Сильва ежегодно использует правило греческого золотого пересечения красоты и публикует списки самых красивых женщин и актеров мира. Об этом пишет The Daily Mail.



В качестве примера Де Сильва использует киноактеров, моделей и певцов. В этом году "идеальным" красавчиком, по его мнению, стал Реге-Жан Пейдж из сериала "Бриджертоны".



34-летний Реге-Жан Пейдж, сыгравший в сериале Netflix "Бриджертоны" герцога Гастингса, соответствует параметрам идеала на 93,65%. Хирург Де Сильва объяснил, что выиграл благодаря своему "классически красивому лицу и прекрасным карим глазам".



“У него был самый высокий балл за расстояние между глазами, и расположение его глаз тоже высоко оценили. Его губы – идеальной формы также получили высокую оценку, и единственная оценка, которая была немного ниже, связана с шириной и длиной носа”, – рассказал исследователь.



Второе место по меркам греческого золотого сечения красоты получил киноактер Крис Хемсворт, звезда фильмов "Тор" – у него 93,65% "идеала". Третье место Джулиан Де Сильва отдал киноактеру "Черной пантеры" Майклу Би Джордану – он на 93,46% идеал по мнению стандартов Греции. Также четвертое место получил музыкант Гарри Стайлз – 92,30%, а пятое – футболист клуба "Боруссия" Дортмунд Джуд Беллингем 92,22%.



Джордж Клуни все еще имеет 89,91%, хоть с годами он сдал позиции в рейтинге красавчиков.



“То, что он по-прежнему входит в десятку лучших в возрасте 61 года, замечательно и свидетельствует о его невероятной естественной красоте”, считает Де Силва.



Как отметил исследователь и руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии в Лондоне, для определения идеала он использует передовую компьютерную технологию.



"Эти совершенно новые методы компьютерного картирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым, а технология полезна при планировании операции пациентов", – говорит Джулиан.



Напомним, что по последним спискам хирурга среди женщин, самой красивой женщиной по его параметрам стала звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Коммер. По мнению Сильвы, характеристики звезды на 94,52% соответствуют золотому сечению красоты.