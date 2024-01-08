



Звезда “Беверли-Хиллз” сделал вазектомию после 5 ребенка

Как оказалось, лично Брайан Остин Грин вообще детей не планировал заводить. Но, когда в 50 лет артист в пятый раз стал отцом, он просто пошел и сделал это.



“Зейн родился, и я понял, что время прикрыть лавочку”, - говорит Грин.



“Забавный момент: вообще я не планировал ни одного из своих детей. Каждый раз это было так: “А, ну ладно. Мы справимся”. Я люблю своих детей и не был против рождения ни одного из них, но у меня никогда не было такого опыта, когда ты смотришь на тест на беременности и надеешься, что он будет положительным, готовишься к этому”, — признался Брайан Остин Грин в своем подкасте “Old-Ish”.



Через восемь недель после рождения пятого ребенка Брайан решился на вазектомию.



Но какая же у него классная семья!

