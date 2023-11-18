



Знаменитости обратились к владельцам TikTok с призывом бороться с антисемитизмом

Еврейские знаменитости собрались, чтобы провести телефонную конференцию с руководством компании TikTok. Об этом разговоре сообщила в четверг газета The New York Times.



Сообщается, что на встрече присутствовало более 30 человек, в том числе Саша Барон Коэн, Дебра Мессинг и Эми Шумер.



Стоит отметить, что этому предшествовало письмо , отправленное на платформу TikTok голливудскими звездами и влиятельными лицами, с аналогичными опасениями по поводу роста антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей войны.



Звонок провели глава отдела операций TikTok Адам Прессер и глобальный руководитель отдела операций с пользователями Сет Мельник, сообщает Times.



Руководители TikTok, похоже, согласились предпринять дополнительные меры, но подчеркнули, что, согласно отчету, не существует простого и быстрого решения.



Во время разговора создатели TikTok столкнулись с прямыми обвинениями.

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Коэн сказал, что TikTok “создает крупнейшее антисемитское движение со времен нацистов”, и сказал, что компания может “щелкнуть выключателем”, чтобы решить проблему.



Прессер сообщил участникам телеконференции, что TikTok оставил интерпретацию фразы “от реки до моря” до и после атаки 7 октября на усмотрение модераторов TikTok в зависимости от того, как она используется.



TikTok — не единственная платформа, которая подверглась пристальному вниманию из-за роста антисемитского контента после атаки 7 октября. На прошлой неделе ADL опубликовала отчет , в котором зафиксирован рост антисемитской ненависти на X, платформе, ранее известной как Twitter.



