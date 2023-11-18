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Знаменитости обратились к владельцам TikTok с призывом бороться с антисемитизмом
18.11.2023 10:58 Катя Шульц

Знаменитости обратились к владельцам TikTok с призывом бороться с антисемитизмом

Еврейские знаменитости собрались, чтобы провести телефонную конференцию с руководством компании TikTok. Об этом разговоре сообщила в четверг газета The New York Times.

Сообщается, что на встрече присутствовало более 30 человек, в том числе Саша Барон Коэн, Дебра Мессинг и Эми Шумер. 

Стоит отметить, что этому предшествовало письмо , отправленное на платформу TikTok голливудскими звездами и влиятельными лицами, с аналогичными опасениями по поводу роста антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей войны.  

Звонок провели глава отдела операций TikTok Адам Прессер и глобальный руководитель отдела операций с пользователями Сет Мельник, сообщает Times.

Руководители TikTok, похоже, согласились предпринять дополнительные меры, но подчеркнули, что, согласно отчету, не существует простого и быстрого решения.  

Во время разговора создатели TikTok столкнулись с прямыми обвинениями.  
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Коэн сказал, что TikTok “создает крупнейшее антисемитское движение со времен нацистов”, и сказал, что компания может “щелкнуть выключателем”, чтобы решить проблему.

Прессер сообщил участникам телеконференции, что TikTok оставил интерпретацию фразы “от реки до моря” до и после атаки 7 октября на усмотрение модераторов TikTok в зависимости от того, как она используется.

TikTok — не единственная платформа, которая подверглась пристальному вниманию из-за роста антисемитского контента после атаки 7 октября. На прошлой неделе ADL опубликовала отчет , в котором зафиксирован рост антисемитской ненависти на X, платформе, ранее известной как Twitter. 

 

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