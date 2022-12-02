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Журнал People назвал людей года
02.12.2022 06:30 Алина Груднева

Журнал People назвал людей года

 

Журнал People назвал список людей года, в который вошли Мила Кунис, Дженнифер Хадсон, Квинта Брансон и Мэттью Макконахи. 
 
По версии глянца, актриса Кунис заслужила такое звание за помощь с ее стороны Украине. Она с мужем собрала для родной страны более 37 миллионов долларов. ﻿
 
Актриса Хадсон создала социальное телешоу.
 
Писательница Брансон создала комедийный ситком для всех возрастных категорий под названием Abbott Elementary.
 
А голливудский красавчик Макконахи подтолкнул Конгресс принять федеральный закон об оружии, когда вернулся в город Ювалд в штате Техас после массовой стрельбы в мае 2022 года и поговорил с родителями, потерявших детей.

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