



Журнал People назвал людей года

Журнал People назвал список людей года, в который вошли Мила Кунис, Дженнифер Хадсон, Квинта Брансон и Мэттью Макконахи.

По версии глянца, актриса Кунис заслужила такое звание за помощь с ее стороны Украине. Она с мужем собрала для родной страны более 37 миллионов долларов. ﻿

Актриса Хадсон создала социальное телешоу.

Писательница Брансон создала комедийный ситком для всех возрастных категорий под названием Abbott Elementary.

А голливудский красавчик Макконахи подтолкнул Конгресс принять федеральный закон об оружии, когда вернулся в город Ювалд в штате Техас после массовой стрельбы в мае 2022 года и поговорил с родителями, потерявших детей.