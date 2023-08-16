



Женщинам нужно больше времени на признание в любви, чем мужчинам – исследование

Ученые из Абертейского университета в Шотландии выяснили, что в среднем мужчины быстрее женщин признаются в любви, вступая в отношениях.



В исследовании участвовали чуть более трех тысяч человек. Оказалось, что мужчины, как правило, говорят “я люблю тебя” через 108 дней после начала отношений. Женщинам же для этого требуется 122 дня.



При этом пятая часть всех опрошенных заявила, что обычно признается в любви после двух или даже одного месяца отношений. А 0,5% участников исследования (около 150 человек) отметили, что признавались в своих чувствах даже после того, как были знакомы с партнером меньше недели. Примерно такое же количество опрошенных, напротив, предпочло ждать больше года.



Ученые предположили, что результат можно объяснить биологическими теориями вклада в родительство. Согласно им, женщины осторожнее в выборе партнера и обращают больше внимания на сигналы его привязанности (в том числе вербальные, как фраза “я тебя люблю”). Это происходит из-за периода беременности и лактации, когда женщины вынуждены вкладывать в рождение детей много ресурсов, поэтому им важнее не ошибиться со спутником жизни.

