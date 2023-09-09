



Женщина сколотила состояние, подстригая газон голой

Австралийка сколотила целое состояние на том, что подстригает газон и работает в саду практически голой.



Таким контентом 32-летняя мама двоих детей Хани Брукс делится в социальных сетях, что ей приносит более 56 тысяч долларов в месяц.



В ведении пикантного бизнеса ей помогает муж. Брукс раздевается, ухаживая за лошадьми, выгуливая собак или собирая яйца, хотя сейчас она не против проводить откровенные фотосессии и дома.



В 2021 году австралийка попала в OnlyFans, но на платформе она не показывала свое лицо. Заработав капитал для дальнейшего продвижения бизнеса, она решила развиваться самостоятельно. За два года благодаря откровенному контенту, от которого она получает удовольствие, женщине удалось заработать миллион долларов.



"Это невероятно, когда у тебя есть платформа, которую ты любишь, над которой ты можешь усердно работать, и за которую тебе хорошо платят", - отметила Брукс.

