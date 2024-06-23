



Жена Канье Уэста внезапно сменила имидж: как выглядит Бьянка Цензори

Супруга скандального рэпера Канье Уэста внезапно решила сменить имидж.



Однако речь идет не об отказе от "голых нарядов".



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Бьянка Цензори появилась на публике с розовыми локонами. Психолог Бекки Спелман пояснила таблоиду The Sun, что жена Уэста новит парик, чтобы показать свою бунтарскую натуру.



"Это был неряшливый розовый парик, который означал желание выделиться. Это заявление символизировало начало новой жизни Бьянки. Психологически изменение цвета волос на что-то столь же яркое, как розовый, может отражать потребность в самовыражении и индивидуальности", – пояснила психолог.



Также Спелман не исключила, что таким цветом волос Бьянка хочет показать свою "мягкую сторону".