



“Я люблю ПМС”: В Беларуси установили странную скульптурную композицию

Напротив административного здания “Ляховичское ПМС” установлена новая композиция, стилизованная под государственную символику, пишет “Ляхавіцкі веснік”.



Установленная в Ляховичах надпись “Я люблю ПМС” означает “Я люблю предприятие мелиоративных систем”. Однако аббревиатура ПМС связана не только с мелиорацией, а известна и как сокращение словосочетания “предменструальный синдром”.



“Также это может быть путевая машинная станция, почетный мастер спорта, прибор малошумной стрельбы, пост метеорологической службы или вещество полиметилсилоксан”, – пишет издание. “Размещен баннер, отражающий основные направления деятельности организации. Главное – кадры, работающие на объектах и обеспечивающие стабильную работу мелиоративных сетей нашего района”.



Сообщается также, что “работы по благоустройству территории” будут продолжены.