



Я ее целовал: Рассел Бренд рассказал об отношениях с Меган Маркл

Британский комик и телеведущий Рассел Бренд, подозревается в сексуальном насилии после того, как пять женщин выдвинули против него обвинения.



Между тем, в сети появились откровения о его интимной сцене с Меган Маркл в комедии “Побег из Вегаса”, снятой еще до ее свадьбы с принцем Гарри.



“Она снималась в фильме, в котором снимался и я. Это был хороший фильм. Меган Маркл в то время была мало кому известна, потому что она не была замужем за членом королевской семьи. Я не очень хорошо помню съемки фильма, у нас с ней была общая сцена. Я знаю это только потому, что где-то потом видел этот отрывок. Меган Маркл, вот так... Они должны поднять этот вопрос на свадьбе, если у кого-то есть на то причины... Да, я целовал ее в фильме!” – рассказал Рассел.



К слову, Бренд отрицает все обвинения в притязаниях и утверждает, что все его отношения “всегда были по взаимному согласию”.