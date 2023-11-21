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Выпустили из тюрьмы, потому что набрал лишний вес
21.11.2023 23:30 Катя Шульц

Выпустили из тюрьмы, потому что набрал лишний вес

Одному парню в Италии дали 30 лет тюрьмы за то, что он убил свою девушку Эрику. Не просто убил - 57 ножевых ранений псих нанес. Зовут его Дмитрий Фрикано. 

Когда этого маньяка в тюрьму сажали, он весил 120 кг. В общем за год Дмитрий нажрал в итальянской тюрьме 80 кг.

Сказать, что тюремные врачи были слегка обескуражены - это ничего не сказать. А надо сказать, Дмитрий еще и курильщик был заядлый. 

А теперь представьте себе, что судейская коллегия собралась еще раз и вынесла вердикт: “Ему нужна помощь, которую невозможно оказать в учреждении”, — добавив, что он не может оставаться в заключении, поскольку его ожирение и постоянное курение ставят его под неизбежный риск смерти. И отправили его под домашний арест.
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“Домашний арест Дмитрия? Это позорное решение”, — заявил отец Эрики итальянской газете Corriere Della Sera. “Когда друзья, прочитав это в Интернете, сообщили мне, что Дмитрия поместили под домашний арест, рана вновь открылась. Это было похоже на удар в сердце. Это редкий случай. Подумать только, что даже мафиози не подвергаются такому обращению”.
 

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