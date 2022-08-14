



Всегда есть, что надеть: 5 правил составления функционального гардероба

Для того, чтобы ежедневно выглядеть стильно, модно и по-новому, ваш гардероб совершенно не должен быть необъятным, напротив, он может состоять из минимума вещей и при этом быть максимально функциональным. Существует несколько простых правил, которыми следует руководствоваться при создании удачного гардероба.



1. В вашем гардеробе должны быть только вещи актуальные сегодня. Не стоит покупать и хранить вещи, которые вы не можете носить прямо сейчас – это одинаково относится к вещам, для которых нам нужно сбросить несколько лишних килограммов, нарядам, которые мы покупаем, в надежде, что когда-нибудь предоставится подходящий случай их надеть и одежде, которая полнит, плохо сидит или выглядит изрядно поношенной. Такие вещи лежат годами, занимают место и так и не находят применения.



2. Ваш гардероб должен соответствовать вашему образу жизни и отражать ваш индивидуальный стиль. Если ваша жизнь проходит между деловыми встречами и светскими раутами, вряд ли джинсы с дырками обогатят ваш гардероб, а если вы мать малолетних детей, крутящаяся между работой, детскими площадками и кружками, едва ли в вашем гардеробе станет полезным коктейльное платье с бесконечным вырезом и туфли на шпильках. Да и вообще, вещь должна психологически вам подходить и быть вам комфортной по стилю.





. Если ваша жизнь проходит между деловыми встречами и светскими раутами, вряд ли джинсы с дырками обогатят ваш гардероб, а если вы мать малолетних детей, крутящаяся между работой, детскими площадками и кружками, едва ли в вашем гардеробе станет полезным коктейльное платье с бесконечным вырезом и туфли на шпильках. Да и вообще, вещь должна психологически вам подходить и быть вам комфортной по стилю.

3. Покупайте только такие вещи, которые вас украшают. Модное – не равно красивое для всех, важно знать особенности своей фигуры, понимать, какие фасоны добавляют ей шарма, а каких лучше избегать. Покупать следует только то, что сидит на вас идеально, подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. И, возвращаясь к первому пункту, идеально сидит на вас сегодня!



4. Обращайте внимание на качество. Качественные ткани и покрой – еще один важный пункт при создании функционального гардероба. Мы ведь хотим, чтобы любимые, тщательно подобранные вещи, прослужили нам не один сезон и чтобы в них было максимально удобно, поэтому их качеству стоит уделить особое внимание: крой должен быть таким, чтобы одежда ощущалась, как вторая кожа, нигде не жала, не тянула, не натирала, а ткани, желательно выбирать дышащие, подходящие к нашему климату.





. Качественные ткани и покрой – еще один важный пункт при создании функционального гардероба. Мы ведь хотим, чтобы любимые, тщательно подобранные вещи, прослужили нам не один сезон и чтобы в них было максимально удобно, поэтому их качеству стоит уделить особое внимание: крой должен быть таким, чтобы одежда ощущалась, как вторая кожа, нигде не жала, не тянула, не натирала, а ткани, желательно выбирать дышащие, подходящие к нашему климату.

5. Сочетайте сочетаемое. Когда вы держите в руках новую вещь и думаете, стоит ли ее покупать, представьте мысленно, с чем в своем уже имеющемся гардеробе вы можете ее носить. Если в голову вам немедленно пришли, как минимум, три-четыре комбинации, можете смело брать, если приходится задуматься, то оставьте ее в магазине, она вам не нужна. Идеальный гардероб – это своего рода конструктор, в котором все сочетается со всем и гармонично дополняется аксессуарами.



Кстати, существуют бренды, которые строят свои коллекции по основным принципам составления идеального гардероба, поэтому в их магазинах можно с нуля из небольшого количества вещей построить свой капсульный гардероб. Например, израильский бренд Crazy Line – просто канонический пример.



Мода Crazy Line рассчитана на настоящих женщин, сочетающих желание хорошо выглядеть с интенсивной повседневной жизнью - многочисленными обязанностями, заботами и стремлениями. Это реальные женщины всех возрастов с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным. Модели Crazy Line скроены именно так, чтоб подчеркнуть достоинства женской фигуры и скрыть то, что хочется скрыть. Многие покупательницы отмечают удобные фасоны и идеальный крой одежды Crazy Line и то, как выигрышно и комплементарно она сидит на фигуре. Коллекции бренда всегда выглядят актуально, их отличает особый европейский шик и отличное качество.Отдельное внимание Crazy Line уделяет удобству и комфорту своих моделей в израильском климате: сеть выбирает только качественные ткани, в том числе и натуральные, которые позволяют коже «дышать» летом, которые приятны на теле даже в самую сильную жару.









Например, в категории

Все коллекции Crazy Line сформированы по принципу капсул и сочетаемости моделей, что невероятно удобно и для тех, кто любит комбинировать и экспериментировать самостоятельно, и для тех, кто предпочитает, чтобы за них об этом позаботились профессионалы. Пространство магазинов организовано так, что «близкая по духу» одежда всегда находится рядом. Выбрав красивый топ, не нужно бежать к дальним полкам за юбкой или брюками: все детали идеального комплекта висят и лежат здесь же. Вещи уже объединены стилистами сети по темам и цветам и отлично дружат в разнообразных модных луках. И кроме того, на сайте Crazy Line есть несколько категорий, в которых стилисты бренда помогают своим покупательницам с выбором одежды.Например, в категории Buy the look поклонницам бренда предложены всевозможные комбинации моделей, которые наглядно демонстрируют, как из несколько вещей из коллекции Crazy Line, вы сможете создать множество ультрамодных, элегантных и удобных ансамблей. Есть так же категория с подсказками стилистов бренда , в которой можно вдохновиться составленными ими образами и журнал, где бренд публикует информацию о последних модных трендах и тенденциях.

Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.