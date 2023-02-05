



Все с нуля: в TikTok появится возможность перезагрузить свою ленту

TikTok тестирует новую функцию, которая позволит полностью "обнулить" раздел "Рекомендации". Это позволит заново настроить алгоритмы так, будто пользователь только что начал пользоваться сервисом.



По словам пресс-секретаря компании Джейми Фавацца, компания тестирует новую функцию под названием "Обновить". После ее нажатия приложение заново начнет изучать ваши интересы в зависимости от того, что вы просматриваете, на какие публикации реагируете и тому подобного. Функция может быть полезна, если в вашей ленте появляется слишком много однотипного контента, или туда попал нежелательный контент.



Тест, который начнется в ближайшие дни, пока будет доступен только для небольшого количества пользователей.



Принцип работы страницы "Рекомендации" был предметом жарких споров, учитывая, как тщательно компания хранит свой алгоритм в тайне. В январе с большим скандалом мир узнал, что модераторы сервиса могут вручную "завирусить" тот или иной ролик, продвигая его в ленты пользователей. Внутри компании это называется "подогревом".



С другой стороны, компания иногда добавляет функции, призванные предоставить пользователям больше информации об алгоритме, который управляет работой сервиса:



В декабре TikTok объявил, что в скором времени пользователи смогут увидеть, почему определенное видео попало в рекомендации.



В начале 2022 года компания также внедрила более продвинутые настройки фильтрации контента, чтобы пользователи могли сигнализировать о том, что они не хотят видеть видео с определенными хэштегами или ключевыми словами.