Восемь престижных наград: израильский виски стал международным брендом



На пути к тому, чтобы стать международным производителем виски: M&H (Milk & Honey), крупнейший и старейший ликеро-водочный завод Израиля, завоевал целых восемь титулов на ведущем международном конкурсе виски.



Среди побед: самый инновационный бренд и лучший бутик-виски второй год подряд, самый высоко оцененный управляющий ликеро-водочный завода.





Беспрецедентное израильское достижение: ликеро-водочный завод M&H (Milk and Honey), завоевал 8 титулов в престижном конкурсе виски Icons of Whiskey World Whiskey Award за 2023 год под эгидой журнала Whiskey Magazine. Объявление о победе состоялось в Англии 4 февраля. Это самый важный конкурс виски в мире, который проходит каждый год в Англии и в котором соревнуются все ведущие бренды виски. Победителей выбирает жюри в ходе слепой дегустации.





Лучший бутик-виски года



Уже второй год M&H завоевывает титул лучшего бутик-виски года. Завод соревновался со всеми брендами виски по всему миру и завоевала титул благодаря серии Apex, ограниченным сериям односолодового виски, включая бочки Apex Dead Sea и Apex ex-pomegranate wine, которые выражают уникальность производства виски в жарком израильском климате и уникальный выбор бочек.





Даже в производстве виски Израиль является самым инновационным.



Кроме того, уже второй год подряд звание завоевывает звание инновационного бренда года. Этот титул был присвоен благодаря инновационности и креативности виски, который он производит, используя уникальный климат Израиля, позволяющий выдерживать виски в пяти климатических зонах по всему Израилю: от Мертвого моря, через Галилейское море, до Иерусалимских гор и пустыни Негев. В каждом регионе Израиля разная температура и влажность, что влияет на способ выдержки виски в разных типах бочек и привносит инновации в консервативную индустрию виски.



Кроме того, титул был присвоен M&H благодаря использованию ею специальных бочек для выдержки виски.





Первый израильтянин, получивший звание дистиллятора года



Томер Горен, главный дистиллятор компании M&H, завоевал престижный титул лучшего дистиллятора 2023 года. Это первый случай, когда израильский дистиллятор завоевал это звание. Горен является главным дистиллятором завода с момента ее основания, а профессионально начал заниматься производством виски еще в 2003 году.



Первый израильтянин, получивший звание менеджера виски



Галь Калькштейн, человек хайтека, основатель и генеральный директор завода, стал первым израильтянином, получившим престижный титул самого ценного менеджера в 2023 году. Калькштейн придумал идею и основал завод в 2013 году. Уже на этапе строительства он решил производить виски по шотландским стандартам, для чего нанял услуги очень известного шотландского консультанта в области производства виски, покойного доктора Джима Свона, который помогал на этапах строительства винокурни от выбора перегонных котлов до лучшего сырья.







Израильские виски - победители в двух категориях



Два вида виски Apex Orange Wine Cask, односолодовый виски, выдержанный в бочках из-под апельсинового вина одной из самых уважаемых виноделен Израиля, Alpha Omega of Yaakov Uriah, и Elements Sherry Cask, односолодовый виски, выдержанный в бочках, ранее использовавшихся для выдержки кошерного хереса и бочках, ранее использовавшихся для выдержки американского бурбона, завоевали титул победителя категории. Apex Orange Wine Barrels победил в категории односолодового виски ограниченной серии до 12 лет, а Elements Sherry - в категории односолодового виски без указания возраста. Оба будут участвовать в финальном конкурсе, чтобы выбрать лучший виски в мире.