



Виктория Бекхэм сменила шпильки на тренд сезона, но эта обувь понравится не всем

Икона стиля Виктория Бекхэм сделала неожиданный выбор обуви, который, казалось бы, не вписывается в ее привычный образ.



Она сменила шпильки на тренд сезона - желтые сапоги MSCHF x Crocs, которые появятся в продаже уже в следующем месяце.



По данным The Daily Mail, в 2021 году Вики была в истерике, когда Джастин Бибер подарил ей пару кроксов. "Джастин так любезен, что прислал мне кроксы, эээ, но я никогда в жизни не надену кроксы", - говорила тогда она.



Теперь же Бекхэм решила сменить гнев на милость и примерила следом за Пэрис Хилтон эти необычные сапожки, которые осмелится надеть на себя далеко не каждая женщина.