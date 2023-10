Видео из Токио: японцы поют Ха-Тиква на акции в поддержку Израиля

В Токио огромная толпа, вышедшая на акцию в поддержку Израиля, спела Ха-Тиква.



Соответствующее видео стало вирусным в сети.



Митинг поддержки Израиля состоялся в районе Сибуя - популярном туристическом месте в Токио.



Демонстранты пели песни на иврите и держали в руках флаги Израиля и фотографии жертв, павших в результате зверств ХАМАСа.



WATCH: A large group of Japanese Israel supporters gathered in Tokyo’s Shibuya crossing. They sang Hebrew songs and held pictures up of the Israeli victims of Hamas terrorists pic.twitter.com/yTR3qqIUF6