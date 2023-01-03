



Валерий Меладзе впервые прокомментировал свой ответ на "Славу Украине!"

В соцсетях появилось видео с выступления Валерия Меладзе на новогоднем корпоративе в Дубае, снятое одним из зрителей. В нем автор ролика, обращаясь к певцу, произносит «Слава Украине!» В ответ Меладзе, убрав микрофон ото рта, предположительно, говорит «Героям слава» и подмигивает. После этого зритель одобрительно кричит: «О, красавчик! Обожаю тебя!» Артист же просит его успокоиться, замечая, что «мы вне политики сегодня здесь».



Уже на следующий день Валерий поспешил оправдаться в соцсетях. Музыкант отметил, что его слова восприняли неправильно.



«Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он.

К беседе с подписчиками артист пока не расположен, поэтому комментарии к публикации он ограничил.