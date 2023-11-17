Новости » Life Style
В Японии открыли кафе, где нельзя разговаривать
17.11.2023 02:35 Mignews

В Японии открыли кафе, где нельзя разговаривать

В Японии появилась уникальная концепция "тихого кафе", где посетителям запрещено разговаривать. Этот необычный опыт предоставляет идеальное место для тех, кто хочет насладиться напитками и едой в атмосфере полного спокойствия.

В "тихом кафе" заказы принимаются с использованием языка жестов, и клиентам также рекомендуется соблюдать полное молчание. Сотрудники заведения тоже соблюдают правила тишины, не общаясь с посетителями словесно.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Этот уникальный опыт призван удовлетворить потребности тех, кто ищет убежище от постоянного шума и разговоров в повседневной жизни. Кафе предлагает атмосферу покоя и спокойствия, где каждый может насладиться напитками и угощениями в тишине.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы