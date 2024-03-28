



В видео Кейт Миддлтон по поводу рака нашли символичное послание

В видеообращении относительно лечения от рака, которое записала принцесса Уэльская Кэтрин, было символичное послание.



По данным газеты express, Кейт Миддлтон записала видео, сидя на лавочке на фоне нарциссов.



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По словам экспертов, эти цветы являются не только национальным цветком Уэльса, что свидетельствует о королевском титуле Кэтрин.



Он также считается символом больных раком и выживших, так как символизирует силу, стойкость, мужество, жизнь и новые начинания.



Согласно результатам исследования, проведенного Дени Лафонтеном из факультета наук Свободного университета Брюсселя в 2018 году, нарцисс обладает противораковыми свойствами.





