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В видео Кейт Миддлтон по поводу рака нашли символичное послание
28.03.2024 13:05 Алина Груднева

В видео Кейт Миддлтон по поводу рака нашли символичное послание

В видеообращении относительно лечения от рака, которое записала принцесса Уэльская Кэтрин, было символичное послание.

По данным газеты express, Кейт Миддлтон записала видео, сидя на лавочке на фоне нарциссов.

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По словам экспертов, эти цветы являются не только национальным цветком Уэльса, что свидетельствует о королевском титуле Кэтрин.

Он также считается символом больных раком и выживших, так как символизирует силу, стойкость, мужество, жизнь и новые начинания.

Согласно результатам исследования, проведенного Дени Лафонтеном из факультета наук Свободного университета Брюсселя в 2018 году, нарцисс обладает противораковыми свойствами.


 

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