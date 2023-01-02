



В Ватикане началось прощание с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI

В Ватикане, в Соборе Святого Петра, началось прощание с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI.



Ожидается, что десятки тысяч человек отдадут дань уважения бывшему Папе Римскому, сообщает ВВС.



Бенедикт XVI умер в канун Нового года в возрасте 95 лет, почти через десять лет после того, как ушел в отставку из-за плохого состояния здоровья.



Его похороны состоятся в четверг, на них будет председательствовать действующий Папа Римский - Франциск.



