В Ватикане началось прощание с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI
В Ватикане, в Соборе Святого Петра, началось прощание с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI.
Ожидается, что десятки тысяч человек отдадут дань уважения бывшему Папе Римскому, сообщает ВВС.
Бенедикт XVI умер в канун Нового года в возрасте 95 лет, почти через десять лет после того, как ушел в отставку из-за плохого состояния здоровья.
Его похороны состоятся в четверг, на них будет председательствовать действующий Папа Римский - Франциск.