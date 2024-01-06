В США умерла старейшая курица в мире
В американском Мичигане умерла старейшая на планете курица Пинат.
Как отмечено на сайте Книги рекордов Гиннеса, птице был минимум 21 год и 238 дней.
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"Пинат была близким членом семьи, и я тоскую из-за ее потери. Хотя я понимаю, что для курицы она прожила феноменально долгую жизнь, однако мое сердце разбито", - сказала ее хозяйка Марси Дарвин.
Большую часть жизни Пинат провела в курятнике, но когда она достигла пожилого возраста, Марси перевела ее в дом. Проживала курочка в клетке вместе со своим потомством. Что примечательно, рожденная ею Милли умерла в 15 лет.
@guinnessworldrecords Oldest living chicken 🐔 Peanut - 20 years 304 days 🇺🇸 #chicken #pets #bantam #guinnessworldrecords ♬ original sound - Guinness World Records