



В США умерла старейшая курица в мире

В американском Мичигане умерла старейшая на планете курица Пинат.



Как отмечено на сайте Книги рекордов Гиннеса, птице был минимум 21 год и 238 дней.



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"Пинат была близким членом семьи, и я тоскую из-за ее потери. Хотя я понимаю, что для курицы она прожила феноменально долгую жизнь, однако мое сердце разбито", - сказала ее хозяйка Марси Дарвин.



Большую часть жизни Пинат провела в курятнике, но когда она достигла пожилого возраста, Марси перевела ее в дом. Проживала курочка в клетке вместе со своим потомством. Что примечательно, рожденная ею Милли умерла в 15 лет.