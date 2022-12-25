



В России началась травля Орбакайте и Николаева: “В черный список паскуд”

Дочь Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте и исполнитель Игорь Николаев 11 декабря выступили на федеральном канале в шоу "Дуэты" в "проукраинском" виде – в костюмах желтого и синего цветов. Российские пропагандисты, усмотрев в нарядах певцов подвох, предложили внести артистов в "черный список" и выгнать из страны.



С таким предложением, в частности, выступил профессор и соучредитель Национального фонда развития регионов РФ Игорь Скурлатов.

"Клан Пугачевой устроил провокацию на федеральном канале. В черный список паскуд", – прокомментировал он.



По мнению Скурлатова, после появления артистов в национальном эфире в цветах украинского флага надо официально запретить все их выступления в РФ и выгнать исполнителей из страны.



Многие зрители, как и представители пропагандистских изданий, стали намекать на то, что выбор желто-синих цветов для костюмов – это не случайность. Якобы Кристина Орбакайте решила открыто демонстрировать свою позицию после того, как ее мать Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным покинули Россию, осудив войну на Украине.



Не обошли вниманием россияне и эстрадного певца и композитора Игоря Николаева.



"Можно подумать, что Николаев думает иначе, чем Пугачёва". "Немедленно убрать врагов со сцены", – начали писать путинские поклонники на форумах.



Отметим, что Орбакайте пока никак не комментировала кровопролитную войну, развязанную Россией на украинской территории. А вот ее мать Алла Пугачева неоднократно открыто заявляла антивоенную позицию, за что неоднократно подвергалась безжалостной критике со стороны патриотически настроенных российских СМИ, политиков и рядовых граждан. Периодически всевозможные комментаторы называют певицу "предательницей" и требуют от российского руководства лишить ее гражданства, званий, недвижимости, пенсии и запретить трансляции ее песен на радио и телевидении.



"Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как”? – комментирует Примадонна в Инстаграме иллюстрируя свой пост фотографией безмятежного израильского неба. “А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все. Всем привет!"