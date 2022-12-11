



Кристина Орбакайте и Игорь Николаев вышли в эфир в цветах украинского флага

Кристина Орбакайте "удивила россиян своим провокационным номером" в эфире канала Россия-1.



Дочь Аллы Пугачевой исполнила композицию матери "Осенний поцелуй". При этом, "особо внимательные пользователи" заявили, что наряды для песни в цветах украинского флага подобрали специально с целью провокации. На Орбакайте было желтое платье, а ее партнер по сцене Игорь Николаев был в синем пиджаке.



Продюсер Сергей Лавров рассказал журналистам, что выбор песни был продуманным решением. По его оценке, песни Пугачевой — это огромное наследие всего бывшего Советского Союза и кому, как не Кристине исполнять такие композиции.



Орбакайте а не прокомментировала разгоревшийся скандал вокруг своей персоны, но многие считают, что ее молчание и лайки под постами Пугачевой говорят сами за себя.