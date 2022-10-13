



В РФ предложили продавать пиратские фильмы на законном уровне

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать ведомство для продажи пиратских фильмов.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, России нужно создать такой орган, который будет собирать недоступный для россиян контент.

"Это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России", - сказал он.

По словам депутата, уже потом собранный контент стоит продавать.

"Надо не дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении, лишенными каких-то сервисов. Может, здесь какое-то импортозамещение еще нужно, но при этом надо эти вещи централизованно все-таки получать с помощью государства", — добавил он.