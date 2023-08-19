



В Париже запретили кататься на пони

В Париже решили запретить катание на пони с 2025 года. Об этом пишет агентство Reuters.



Катание на пони в парках Парижа было популярным развлечением для детей в течение десятилетий.



Местные зоозащитники годами вели кампанию по прекращению катания на пони. Они утверждали, что животным приходится на днях работать без постоянного доступа к пресной воде и сену и часами ехать в тесных грузовиках в город.



Организации Paris Animaux Zoopolis удалось собрать более 8 400 подписей под требованием к местным властям запретить катание на пони.

