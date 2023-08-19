Новости » Life Style
В Париже запретили кататься на пони
19.08.2023 11:11 Ирина Демьянова

В Париже запретили кататься на пони

В Париже решили запретить катание на пони с 2025 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Катание на пони в парках Парижа было популярным развлечением для детей в течение десятилетий.

Местные зоозащитники годами вели кампанию по прекращению катания на пони. Они утверждали, что животным приходится на днях работать без постоянного доступа к пресной воде и сену и часами ехать в тесных грузовиках в город.

Организации Paris Animaux Zoopolis удалось собрать более 8 400 подписей под требованием к местным властям запретить катание на пони.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы