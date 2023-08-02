



В Крыму ученый снимал порно с мальчиками

В Крыму задержали кандидата географических наук по подозрению в изготовлении порно с подростками. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



По данным канала, 65-летний мужчина известен как автор статей о проблемах молодежи. В конце июля он был задержан силовиками в его домашней порностудии, откуда были изъяты фотоаппараты и видеокамеры, карты памяти с запрещенным материалами, снятыми при участии обнаженных мальчиков.



Как сообщает источник, ученый приходил в скейт-парк Симферополя и предлагал понравившимся подросткам заработать. За час съемок «актерам» он платил несколько тысяч, поэтому потерпевшие соглашались, не уточняя подробностей роли. Когда школьники приходили к нему в квартиру, он сразу отдавал им деньги и объяснял свой замысел. Получившийся таким образом контент мужчина выкладывал на специальные сайты.



Теперь за съемку детской порнографии мужчине, собиравшемуся занять место председателя ученого совета института КрымНИИпроект, грозит 15 лет колонии.