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В Крыму ученый снимал порно с мальчиками
02.08.2023 10:01 Аркадий Бочаровский

В Крыму ученый снимал порно с мальчиками

В Крыму задержали кандидата географических наук по подозрению в изготовлении порно с подростками. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 65-летний мужчина известен как автор статей о проблемах молодежи. В конце июля он был задержан силовиками в его домашней порностудии, откуда были изъяты фотоаппараты и видеокамеры, карты памяти с запрещенным материалами, снятыми при участии обнаженных мальчиков.

Как сообщает источник, ученый приходил в скейт-парк Симферополя и предлагал понравившимся подросткам заработать. За час съемок «актерам» он платил несколько тысяч, поэтому потерпевшие соглашались, не уточняя подробностей роли. Когда школьники приходили к нему в квартиру, он сразу отдавал им деньги и объяснял свой замысел. Получившийся таким образом контент мужчина выкладывал на специальные сайты.

Теперь за съемку детской порнографии мужчине, собиравшемуся занять место председателя ученого совета института КрымНИИпроект, грозит 15 лет колонии.

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