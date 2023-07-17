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В Китае зафиксировали новый температурный рекорд
17.07.2023 13:48 Ирина Демьянова

В Китае зафиксировали новый температурный рекорд

На северо-западе Китая 16 июля температура превысила +52 °С – это новый рекорд для страны.

Об этом пишет агентство Reuters.

Китайское издание Xinjiang Daily сообщило, что температура в поселке Саньбао во впадине Турпан в Синьцзяне поднялась до +52,2 °C. Ожидается, что рекордная жара будет сохраняться еще не менее пяти дней. Температурные показатели побили предыдущий рекорд 50,3 °C, зафиксированный в 2015 году.

Рекордная температура в Китае вызвала проблемы с электросетями и посевами, а также повысила вероятность повторения прошлогодней засухи, которая стала самой сильной за последние 60 лет.
 

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