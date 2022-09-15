



В Британии появился еще один монарх

В Британии появился еще один монарх, правда правит он только крошечным островом Пил. 33-летний электрик Аарон Сандерсон победил 200 других "претендентов на престол" и был коронован пивным душем.



"Я никогда не думал, что стану королем острова. Я даже не думал об этом в прошлом году. Я просто подумал: "Я мог бы это сделать, я за это заплачу, и тогда я получил это. Затем был период в несколько месяцев, когда я думал: "О, черт возьми. Я только что захватил остров. Что я сделал? Но по утрам я сижу перед входом и пью пиво, и это похоже на твой собственный маленький кусочек рая. Это действительно что-то другое, когда здесь никого нет. И, очевидно, когда вокруг тебя есть люди, и ты просто хорошо проводишь время и смеешься со своими друзьями, это тоже здорово. Если я смогу поставить свою собственную печать на этом месте, то, скрестив пальцы, все будет хорошо, и я смогу наслаждаться собой в течение следующих десяти лет", - передает его слова Mirror.



Совет Барроу-ин-Фернесс, небольшого портового городка, в декабре 2021 года огласил отбор на получение 170-летнего титула короля острова Пил.



В обязанности монарха входит аренда знаменитого паба на десять лет и поддержание замечательной островной среды обитания.



"Я был здесь в кемпинге, когда был ребенком, и я был постоянным посетителем этого места в течение такого долгого времени - сколько себя помню. Это огромная разница с тем, что я делал, и большой скачок, на самом деле. Но я просто подумал: "Мне нужно это сделать". И я не хотел, чтобы это место снова закрылось", - сказал Аарон.



Теперь он живет на острове, где расположены восемь частных коттеджей и 900-летний разрушенный замок Мотт и Бейли.



"Привезти все сюда - тяжелая работа, поскольку вы заботитесь не только о пабе, вы заботитесь о целом острове. Я понимаю приливы, и погода играет в них драматическую роль, но в основном логистика доставки вещей сюда - это просто самая большая проблема. У нас также есть периоды, когда нет паромов и никого нет, а бывают случаи, когда вы не сможете сойти - просто нужно быть к этому готовым. У нас нет магистрального газа или электричества, где вы можете иметь неограниченную мощность - у нас есть генератор для нашей энергии и банк аккумуляторов", - добавил британец.