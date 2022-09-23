



В Британии плитку шоколада продали за $563: что в ней особенного

В Великобритании Британии продали плитку шоколада, возраст которой насчитывают ученые в 122 года.

Об этом сообщает Metro.

Плитка была изготовлена еще во время правления королевы Виктории в 1899 году.

Продукцию британской компании Rowntree была нашли в коробке с мусором на чердаке в Линкольншире.

Ожидалось, что шоколадка будет стоить от 100 до 200 фунтов стерлингов, но ее продали за 519 фунтов стерлингов.

Ее продали покупателю как исторический артефакт.