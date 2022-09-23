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В Британии плитку шоколада продали за $563: что в ней особенного
23.09.2022 02:30 Алина Груднева

В Британии плитку шоколада продали за $563: что в ней особенного

В Великобритании Британии продали плитку шоколада, возраст которой насчитывают ученые в 122 года.

 
Об этом сообщает Metro.
 
Плитка была изготовлена еще во время правления королевы Виктории в 1899 году.
 
Продукцию британской компании Rowntree была нашли в коробке с мусором на чердаке в Линкольншире.
 
Ожидалось, что шоколадка будет стоить от 100 до 200 фунтов стерлингов, но ее продали за 519 фунтов стерлингов. 
 
Ее продали покупателю как исторический артефакт.

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