



В Афганистане женщинам запретили посещать национальный парк

Правительство талибов запретило женщинам посещать первый в Афганистане национальный парк Банд-и-Амир, сообщает издание TOLOnews. Министр пропаганды добродетели и предотвращения порока Мухаммад Халед Ханафи объяснил, что “сначала нужно придумать для женщин правила посещения этого объекта”.



По его словам, причиной для введения запрета стало нарушение женщинами правила об обязательном ношении хиджаба.



“Наши женщин и сестры не смогут посещать Банди-Амир, пока мы не установим для них правила. Силы безопасности, старейшины и полиция нравов должны принять меры. Туризм – это не жизненная необходимость”, – заявил он.



После прихода к власти талибов в 2021 году положение женщин в стране серьезно ухудшилось, несмотря на обещания гарантировать равные права и возможности вне зависимости от пола. Практически сразу талибы ограничили женщинам доступ в ряд публичных заведений и запретили заниматься спортом и получать услуги в салонах красоты. Кроме того, новые власти разделили университеты на мужские и женские. Также талибы запретили девочкам получать даже начальное образование.



Согласно данным Global Gender Gap Index, женщины Афганистана остаются самыми бесправными в мире.