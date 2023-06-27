



В 2022 году в Германии было зарегистрировано 2480 случаев антисемитизма

Группа, отслеживающая антисемитизм в Германии, говорит, что в прошлом году она задокументировала 2480 инцидентов — в среднем чуть менее семи инцидентов в день.



В своем годовом отчете Департамент исследований и информации по антисемитизму (RIAS), сообщает, что, хотя в 2022 году зарегистрировано небольшое снижение числа антисемитских инцидентов по сравнению с предыдущим годом, было зафиксировано девять случаев крайнего насилия — самое большое число таких случаев с момента начала общенационального учета в 2017 году.



Эти чрезвычайно жестокие преступления включают стрельбу в доме бывшего раввина рядом со старой синагогой в городе Эссен в ноябре прошлого года. Федеральный прокурор Германии в настоящее время расследует это дело наряду с двумя другими насильственными антисемитскими преступлениями по подозрению в том, что они могли быть совершены в сотрудничестве с иранским КСИР.



Однако чаще “это повседневные ситуации, в которых евреи сталкиваются с антисемитизмом”, — заявил журналистам в Берлине глава RIAS Бенджамин Стейниц.

