



Утвержден план развития Рамат-Гана: население увеличится вдвое

Тель-Авивский комитет по планированию и строительству утвердил для рассмотрения возражений новый план развития Рамат-Гана.



План включает строительство 83 400 новых домов, в результате чего население города должно увеличиться с 170 000 до 390 000 человек. План также предусматривает строительство еще 4,75 миллионов квадратных метров офисных помещений.



План сделает Рамат-Ган гораздо более густонаселенным городом с 35-этажными высотными зданиями вдоль основных дорог города. В центре города сохранится максимальная высота застройки на уровне 8-9 этажей и стиль кварталов с домами и садами. Существующие учебные заведения будут расширены, а также будут построены новые.



Две запланированные линии метро с шестью станциями пройдут под Рамат-Ганом. Одна линия пройдет под Сдерот Иерушалаим, а другая на юго-востоке города возле больницы Тель ха-Шомер. В городе также будет две линии скоростного трамвая.



“По прошествии 50 лет пришло время, чтобы Рамат-Ган имел актуальный план, который соответствует потребностям и потенциалу Рамат-Гана в 2050 году”, – говорит мэр города Кармель Шама-Хакоэн.