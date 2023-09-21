



Ученые смогли вывести точную формулу для расчета возраста собаки

Широко известна версия о том, что один год жизни собаки равен семи годам жизни человека. Однако команда генетиков из США под руководством Трея Айдекера и Тины Ван опровергла эту информацию.



Генетики провели исследование 104 лабрадоров. По их словам, теория о том, что год жизни собаки равен семи человеческим, не нашла подтверждения.



“Настоящий возраст собаки рассчитывается по формуле “16 х ln (возраста собаки) +31“. Из этой формулы понятно, что возраст семи недель у собак четко соответствует 9-месячному периоду у людей”, – говорится в исследовании ученых.