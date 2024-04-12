



У американского полицейского две жены и 28 детей

Микал рассказал журналистам, что начало их супружеской жизни оставляло желать лучшего. Они поженились слишком рано, а Микал, так сказать, не догулял. Но их отношения выдержали испытание временем. Пара поженилась в 1999 году, и с тех пор у них родилось восемь детей. Они оба работают частными полицейскими в своем родном штате Вирджиния.

В 2010 году Алисия на работе познакомилась с Жасмин, и она так понравилась ей, что она подняла идею полиаморного брака. У Жасмин на тот момент было уже двое своих детей.Микал воспринял идею на ура. Он рассказал, что Алисия спокойная, а Жасмин оптимистичная и веселая, у них разные языки любви.В 2021 году Жасмин и Микал даже провели церемонию помолвки, чтобы отпраздновать ее участие в браке, и теперь пара делит одну большую кровать в одной спальне.“Они всегда укладывают меня посередине, чтобы я мог обнимать их обеих одновременно. Мне нужно убедиться, что я уделяю им обеим одинаковое время в спальне, иначе кто-то будет жаловаться, что я уделяю другой больше внимания”.