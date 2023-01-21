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Twitter уволил около 80% своих сотрудников
21.01.2023 07:31 Алина Груднева

Twitter уволил около 80% своих сотрудников

Покупка Илоном Маском Twitter стоила компании большей части штата сотрудников.

Об этом сообщает CNBC.

В частности, с момента покупки компания уволила около 80% своих сотрудников за три месяца. в США. 

Согласно отчету, в настоящее время в Twitter работает всего около 1300 сотрудников. Около 550 из оставшихся являются штатными инженерами. Один из инженеров, который ушел со своей должности, сказал CNBC, что компании будет сложно внедрять инновации с существующей рабочей силой.
 

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