



Twitter уволил около 80% своих сотрудников

Покупка Илоном Маском Twitter стоила компании большей части штата сотрудников.



Об этом сообщает CNBC.



В частности, с момента покупки компания уволила около 80% своих сотрудников за три месяца. в США.



Согласно отчету, в настоящее время в Twitter работает всего около 1300 сотрудников. Около 550 из оставшихся являются штатными инженерами. Один из инженеров, который ушел со своей должности, сказал CNBC, что компании будет сложно внедрять инновации с существующей рабочей силой.

