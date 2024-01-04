



Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли в чарте альбомов США

Поп-звезда побила рекорд короля рок-н-ролла и стала сольной исполнительницей, которая провела наибольшее количество недель на вершине чарта альбомов Billboard.



Тейлор Свифт снова установила новый рекорд. Певица обогнала легенду музыки Элвиса Пресли, став сольным исполнителем с наибольшим количеством недель на вершине чарта альбомов в США. Об этом сообщил музыкальный журнал Billboard, который публикует чарты.



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Ее текущий альбом "1989 (Taylor's Version)" занимает первое место в чартах США уже пятую неделю подряд. Это означает, что альбом 34-летней певицы занимает первое место уже 68 недель, побив рекорд Пресли, составлявший 67 недель. Однако "Битлз" остаются абсолютными рекордсменами: их альбомы провели на вершине альбомного чарта Billboard 132 недели.

