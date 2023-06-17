



Талибы ввели строгий запрет на свадебную музыку в Кабуле

Министерство Талибана по пропаганде добродетели и предотвращению порока запретило в свадебных залах в Кабуле (Афганистан) играть музыку и заниматься другими видами деятельности, которые, по их словам, противоречат нормам ислама. Воспроизведение музыки в Афганистане строго ограничено с момента возвращения талибов к власти в 2021 году, в результате чего многие музыканты и артисты бежали в поисках убежища в западных странах.



В прошлом году владельцам бизнеса рекомендовали избегать проигрывания музыки, однако это правило не везде строго соблюдалось. Ожидается, что за соблюдением нового запрета будет следить религиозная полиция талибов.



Талибы считают музыку противоречащей учению ислама, полагая, что только человеческий голос должен воспроизводить музыку и только для прославления Бога. В заявлении, опубликованном в воскресенье, талибы заявили, что музыку на свадьбах и других подобных торжествах следует заменить вокальной молитвой.



Во время своего правления с 1996 по 2001 год талибы запретили большинство видов развлечений и средств массовой информации, таких как музыка, телевидение, радио и газеты. В 2021 году талибы насильственно свергли международно признанную Исламскую Республику Афганистан и вновь захватили власть, создав Исламский Эмират Афганистан. С момента своего захвата террористическая организация снова жестко ограничила доступ к новостям, средствам массовой информации и развлечениям по всей стране.



В апреле террористическая группировка временно закрыла ведущую женскую радиостанцию ​​”Садай Банован”, что на языке дари означает “женский голос”, якобы за то, что она играла музыку во время месяца Рамадан. Станции было разрешено возобновить вещание при условии соблюдать “законы и правила Исламского Эмирата”, по словам министра Талибана по информации и культуре.