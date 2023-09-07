



Сурок-воришка, терроризировавший садовника, стал звездой интернета

Сурок, совершавший набеги на сад жителя американского Делавэра, прославился на весь интернет.



Джефф Пермар установил в саду камеры, чтобы выяснить, что крадет его фрукты и овощи, и был крайне удивлен, увидев пушистого преступника.



По словам американца, сначала он расстроился, но увидев, насколько развязанно себя ведет этот сурок, наслаждаясь едой с грядки, решил установить дополнительные камеры и показать его всему миру. Пермар приютил животное и помог ему обзавестись семьей.



Видео, которые он выкладывает в YouTube, мгновенно стали вирусными. Сурок буквально "плюхается перед камерой" и "даже имеет наглость смотреть прямо в объектив, как босс", что умиляет пользователей.