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Супруги установили рекорд, собирая тематику “кролики”
14.12.2023 00:30 MIGnews.com

Супруги установили рекорд, собирая тематику “кролики”

В Калифорнии супружеская пара попала в Книгу рекордов Гиннеса, благодаря своей кроличьей коллекции.

40 550 экспонатов на тему “кролики” собрали Кэндис Фрейзи и Стив Лубански из городка Алтадена.

Коллекция начала расти в  1993 году, когда Любански, которого ласково называли “медовым кроликом” Любански, подарил своей жене белого плюшевого кролика на их первый День святого Валентина.

Его жена Фрейзи в ответ на Пасху подарила ему фарфорового кролика.
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Пара открыла для публики свой дом в Пасадене в 1998 году, но к 2017 году коллекция переросла их дом, что побудило их открыть Музей кроликов в собственном здании в Альтадене.

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