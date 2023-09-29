



Супермаркеты Японии закрываются из-за сокращения населения

Поскольку население Японии сокращается и стареет, многие супермаркеты закрываются, что создает трудности для пожилых людей с доступом к основным продуктам питания и предметам повседневного спроса.



Операторы сообщают о падении клиентов из-за сокращения численности населения и других факторов. Перспективы бизнеса кажутся мрачными: некоторые магазины находят новые решения, а у других нет вариант, сообщает базирующаяся в Токио служба NHK News.



Согласно исследованию Института исследований политики Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, более 8,2 миллиона пожилых людей в Японии, примерно четверть людей в возрасте 65 лет и старше, испытывают трудности с доступом к магазинам.



Учитывая эти обстоятельства, провинциальные муниципалитеты также пытаются продвигать мобильные продуктовые грузовики и обеспечивать автобусное сообщение с отдаленными супермаркетами.



Ожидается, что население Японии, составляющее 126,15 миллиона человек по состоянию на 2020 год, упадет ниже порога в 100 миллионов в 2056 году.



По прогнозам, население страны в возрасте 65 лет и старше достигнет 33,67 миллиона человек в 2070 году после достижения пика в 39,53 миллиона человек в 2043 году. В 2070 году они будут составлять 38,7% населения, что приведет к значительному росту расходов на социальное обеспечение.



Население Японии сократилось на 556 000 человек в 2022 году по сравнению с годом ранее до 124,9 миллиона, поскольку число японских граждан сократилось до самого большого за всю историю наблюдений уровня.

