



10 тысяч долларов тому - кто пройдет цифровую детоксикацию



Компания, производящая йогурты, предлагает выплатить 10 000 долларов участникам, которые пройдут месячную "цифровую детоксикацию" с запертым в коробке телефоном.



Компания Siggi's Dairy, известная своими йогуртами в исландском стиле, сообщила, что в рамках программы "Цифровая детоксикация" предложит 10 000 долларов участникам, готовым отказаться от телефона на месяц.



Программа, вдохновленная "Сухим январем", принимает заявки до 31 января. Десять человек будут отобраны для участия в программе "Цифровой детоксикации" и должны будут хранить свои смартфоны в течение месяца в ячейке, предоставленной Siggi's.



"Мы верим в силу того, что жить нужно проще и меньше отвлекаться. Одним из самых больших отвлекающих факторов в нашей жизни сегодня является телефон. В действительности, среднестатистический человек проводит на телефоне 5,4 часа в день", - говорится на сайте компании.



Победители, которые завершат программу, получат 10 000 долларов, ящик для хранения телефона, "старый добрый флип-телефон" с предоплаченной SIM-картой на один месяц и трехмесячный запас йогурта Siggi's.