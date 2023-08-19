



Стример случайно засветил гениталии: теперь ему грозит "бан"

Популярный YouTube-блогер Даррен iShowSpeed Уоткинс-младший случайно во время стрима засветил свои гениталии.



Таким образом, он нарушил правила YouTube, за что его канал могут "забанить".



Неприятная ситуация с блогером произошла, когда он играл в Five Nights at Freddy’s. Испугавшись страшного момента в игре, он начал трясти тазом. В этот момент с ним и произошел казус.



Все это видели около 24 тысяч подписчиков блогера, которые наблюдали за его стримом. Запись, по понятным причинам, была удалена.