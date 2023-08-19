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Стример случайно засветил гениталии: теперь ему грозит "бан"
19.08.2023 16:29 Алина Груднева

Стример случайно засветил гениталии: теперь ему грозит "бан"

Популярный YouTube-блогер Даррен iShowSpeed Уоткинс-младший случайно во время стрима засветил свои гениталии.

Таким образом, он нарушил правила YouTube, за что его канал могут "забанить". 

Неприятная ситуация с блогером произошла, когда он играл в Five Nights at Freddy’s. Испугавшись страшного момента в игре, он начал трясти тазом. В этот момент с ним и произошел казус.

Все это видели около 24 тысяч подписчиков блогера, которые наблюдали за его стримом. Запись, по понятным причинам, была удалена.

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