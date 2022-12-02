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Стинг призывает помочь Украине пережить зиму
02.12.2022 16:25 Ольга Белозерова

Стинг призывает помочь Украине пережить зиму

Известный музыкант Стинг призвал своих подписчиков поддержать Украину, которую ожидает сложная зима.

Такой пост он опубликовал в Instagram.

"Зима пришла в Англию, но также она началась в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны. Каждый ваш доллар имеет значение. В этом году сделайте подарок тепла для украинцев", - сказал Стинг. 

 

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