



Стинг призывает помочь Украине пережить зиму

Известный музыкант Стинг призвал своих подписчиков поддержать Украину, которую ожидает сложная зима.



Такой пост он опубликовал в Instagram.



"Зима пришла в Англию, но также она началась в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны. Каждый ваш доллар имеет значение. В этом году сделайте подарок тепла для украинцев", - сказал Стинг.



