



Старейшая жительница Тель-Авива скончалась в возрасте 104 лет

Старейшая жительница Тель-Авива, 104-летняя Эстер Лустгартен, мирно скончалась в среду утром в окружении своих близких.



Долгожительница родилась в Польше в 1918 году и переехала в Израиль со своей семьей в 1924 году. Позже она эмигрировала в Венесуэлу с мужем и детьми в 1951 году и вернулась на Святую Землю в 1975 году.



Ее внучка, театральная актриса Лилиан Баррето, рассказала об их отношениях: "Я была ребенком-одиночкой у матери-одиночки, поэтому мои бабушка и дедушка были мне как вторые родители. Моя бабушка всегда готова была меняться, она слушала конструктивную критику и спрашивала, что ей нужно улучшить. Она была любознательной и оптимистичной женщиной".



Лустгартен начала отмечать свой день рождения только в 93 года. До этого момента она не знала, когда именно был ее день рождения. Она была пятым ребенком в религиозной семье, и родители не могли назвать точную дату ее рождения, но внучка ездила в Польшу и ей удалось найти в городском архиве свидетельство о рождении своей бабушки датированное 8 августа 1918 года. С тех пор семья считала обязательным отмечать каждый день рождения Эстер.



Лилиан рассказала, что, несмотря на преклонный возраст, ее бабушка оставалась в здравом уме до самого конца.



"Пока ей не исполнилось 100 лет, я даже не думала, что она стареет. Она всегда была любознательна и принимала близко к сердцу каждое мое предложение, в том числе, когда я предлагала ей пойти на уроки рисования и гончарного дела. Она научила меня всему, что касается семьи, любви, целеустремленности и отношений, и это бесценно", - добавила внучка.