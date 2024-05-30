



Стало известно, когда и где состоятся похороны Заворотнюк

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня.



Информацию об этом подтвердила ее семья в комментарии Андрею Малахову.



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Уточняется, что прощание состоится в Покровском монастыре. Похоронят звезду сериала "Моя прекрасная няня" на Троекуровском кладбище.



Ранее предполагалось, что Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище в Подмосковье возле отца и брата.