Стало известно, когда и где состоятся похороны Заворотнюк
Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня.
Информацию об этом подтвердила ее семья в комментарии Андрею Малахову.
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Уточняется, что прощание состоится в Покровском монастыре. Похоронят звезду сериала "Моя прекрасная няня" на Троекуровском кладбище.
Ранее предполагалось, что Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище в Подмосковье возле отца и брата.