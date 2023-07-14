



Состоится ли нашумевший визит Джони Деппа в РФ: у актера дали ответ

Ассистент Джони Деппа опроверг информацию о том, что звезда Голливуда намеревается посетить Россию.



Таким образом американский кинопродюсер Стивен Дойтерс ответил на массовые запросы журналистов и фанатов актера.



Много шума наделало обращение Деппа к поклонникам относительно фильма "Жанна Дюбарри", где он сыграл роль короля. В ходе его обращения в связи с мировой премьерой, которое также показали в РФ, актер сказал: "Берегите себя, скоро увидимся". Российские СМИ сразу же подхватили его слова, объявив, что знаменитость приедет в Россию.



Как выяснилось, Депп посвятил свои слова не конкретно россиянам, а поклонникам по всему миру.



"Нет. Это видео было снято для глобального проката фильма. Визитов в Россию не будет", – ответил Дойтерс.